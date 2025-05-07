مؤتمر "مكتبات مصر العامة" يناقش الدور الاجتماعي للمكتبات الأسبوع المقبل

كتب – محمد شاكر:

تُنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في الفترة من 11 إلى 12 مايو، المؤتمر الثاني لمكتبات مصر العامة تحت عنوان: "الدور الاجتماعي لمكتبات مصر العامة"، بمقر المكتبة في قاعة الندوات بالدور الثالث، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه المكتبة احتفالًا بمرور ثلاثين عامًا على إنشائها تحت عنوان «ثلاثون عامًا.. ثلاثون مكتبة».

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المكتبات في دعم الإبداع وتنمية مهارات المستفيدين من خلال أنشطة متنوعة، تشمل البرامج التدريبية، والخدمات المعلوماتية، بالإضافة إلى الأنشطة المتنقلة للمكتبات في مختلف المحافظات. كما يناقش المؤتمر تحليلاً لدور المكتبات العامة في خدمة المجتمع المصري.

محاور المؤتمر تتضمن: دعم الإبداع من خلال الأنشطة الثقافية، تنمية المهارات من خلال البرامج التدريبية، تطوير المهارات المعلوماتية، تفعيل المكتبات المتنقلة، وتحليل تأثير المكتبات العامة على المجتمع.

شروط المشاركة تشمل: تميز البحث بالجدية والأصالة، تقديم تجارب عملية ناجحة، ألا يتجاوز البحث 15 صفحة ولا يقل عن 10 صفحات، أن يكون باللغة العربية بخط Traditional Arabic، الالتزام بالتوثيق العلمي وتقديم ملخصين عربي وإنجليزي.

ويُشترط لقبول الأبحاث أن تكون ضمن محاور المؤتمر، وألا تكون منشورة أو مقدمة لمؤتمرات أخرى.