القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الأربعاء، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1.25 - 1.75) متر والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من (1.5 - 2) متر والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الادارية 33 20

6 اكتوبر 34 21

بنهــــا 33 21

دمنهور 32 20

وادى النطرون 34 20

كفر الشيخ 31 19

المنصورة 32 20

الزقازيق 32 21

شبين الكوم 33 20

طنطا 33 19

دمياط 28 18

بورسعيد 28 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 34 18

العريش 28 17

رفح 27 16

رأس سدر 33 19

نخل 32 11

كاترين 26 10

الطور 31 21

طابا 32 19

شرم الشيخ 34 22

الاسكندرية 30 19

العلمين 30 18

مطروح 30 20

السلوم 34 21

سيوة 35 17

رأس غارب 33 20

الغردقة 35 23

سفاجا 33 21

مرسى علم 32 22

شلاتين 34 23

حلايب 30 25

أبو رماد 33 22

رأس حدربة 29 23

الفيوم 34 20

بني سويف 34 19

المنيا 35 19

أسيوط 36 20

سوهاج 34 21

قنا 38 21

الأقصر 37 22

أسوان 37 21

الوادى الجديد 37 21

أبوسمبل 35 20