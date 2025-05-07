خطوات حصول المستأجر على شقة تمليك أو إيجار بعد تعديلات "الإيجار القديم"

كتب – عمرو صالح:

منح مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة والمعروض حاليًا للمناقشة على طاولة مجلس النواب، المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار –بحسب الأحوال– الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ونصّت المادة 7 في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على ما يلي: تُمنَح الوحدات وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا من المستفيدين.

كما نصّت المادة أيضًا على أن وزير الإسكان يصدر قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية، يُحدَّد من خلاله نظام عملها والإجراءات الخاصة بها، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من تاريخ إنشائها، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وسبق أن كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تفاصيل أعداد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم.

وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: يتم معرفة معلومات الإيجار القديم عن طريق تعداد السكان كل 10 سنوات حيث يتم المرور على كافة الوحدات.

وأكد أنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.

وقال: وفقا لتعداد 2017 يبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين.

وأكد ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم تمثل 3,19 مليون وحدة، السكني مليون 869 ألف وحدة، والوحدات المشغولة للعمل أكثر من 500 ألف وحدة، أما الوحدات المشغولة للسكن والعمل 9307 وحدة مثل مكاتب المحاماة.

وكشف أنه بلغت عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة، بينما عدد الوحدات لوجود وحدات سكنية أخرى 300866.

اقرأ أيضًا:

فسخ تلقائي للعقود.. ما سيناريوهات تأخر صدور قانون الإيجار القديم؟

الإيجار القديم.. الحكومة: 4 ملايين ساكن و7% إجمالي الوحدات



