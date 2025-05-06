وزير الزراعة: تحسين إنتاجية القمح وتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إعادة تطوير محطة الزهراء لتكون واحدة من أهم المراكز في العالم لتربية الخيول العربية الأصيلة.

وأكد خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبدالرحمن، على قناة "إكسترا نيوز" أن محطة الزهراء الجديدة ستُستخدم لإقامة مسابقات دولية وستكون مركزًا لتصدير الخيول العربية، مما يعزز من مكانة مصر كمصدر للخيول العربية في الأسواق الدولية.

وتابع: "إنتاجية القمح في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال هذا العام، حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 3.1 مليون طن من القمح، مع توقعات بزيادة الإنتاجية بنسبة من 7% إلى 10%، موضحًا أن هذه التحسينات تعود إلى عدة عوامل، من بينها التطورات المناخية وتحسين بذور القمح التي تم استخدامها".

وأوضح أن مصر لم تجمع حتى الآن نحو 10 ملايين طن من القمح، وأن الزيادة المتوقعة ستتحقق مع ارتفاع درجات الحرارة التي ستساهم في تدفق المحصول.

وأكد أنه تم استصلاح مليون ونصف المليون فدان ضمن مشروع الريف المصري، بالإضافة إلى مشاريع كبيرة مثل مستقبل مصر وتوشكا التي ساهمت في استصلاح حوالي 400 ألف فدان.

ووجه الشكر للجهود التي تبذلها الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القطاع الزراعي، مؤكدًا أن مصر تسير نحو تحقيق أهدافها الزراعية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العربي والإفريقي.

اقرأ أيضًا:

نقل المواقف العشوائية والباعة الجائلين من ميدان رمسيس.. 15 صورة للمكان البديل

طرفا أزمة الإيجار القديم.. موعد جلسات الاستماع للملاك والمستأجرين داخل البرلمان

رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل

"دينية النواب": عقوبة رادعة ضد مَن يفتي دون مرجع شرعي.. والأزهري يرد