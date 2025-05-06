وزير السياحة يبحث مع نظيره التركي الفرص الاستثمارية بالساحل الشمالي والعلمين

كتب – محمد أبو بكر:

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، لقاءً ثنائيًا مع محمد نوري إرصوي، وزير الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي السياحة والآثار بين البلدين، وزيادة حجم حركة السياحة البينية والوافدة.

يأتي ذلك في إطار استضافة مصر للاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8).

ويأتي اللقاء في ظل رئاسة مصر لمنظمة D8 خلال الفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025، وبمناسبة الزيارة الرسمية للوزير التركي إلى مصر للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري الذي انعقد بالقاهرة.

وشهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، ورغبة الجانبين في فتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة في قطاعي السياحة والآثار.

ورحب وزير السياحة بنظيره التركي والوفد المرافق له، متمنّيًا لهم زيارة مثمرة واستمتاعًا بالبرنامج السياحي المُعد من قبل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على هامش الاجتماع.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها بحث آليات الترويج السياحي المشترك، والحفاظ على التراث الثقافي، فضلًا عن مناقشة مقترح لتنظيم ورشة عمل مشتركة في مصر خلال الأشهر المقبلة، تجمع ممثلي القطاع السياحي الخاص في البلدين لتعزيز التعاون والاستثمار السياحي.

كما تطرّق اللقاء إلى مناقشة إمكانات الساحل الشمالي المصري، لا سيّما مدينة العلمين الجديدة، باعتبارها من أبرز المقاصد السياحية الواعدة، لما تشهده من تطور في البنية التحتية وفرص استثمارية كبيرة تعزّز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لاجتماع سابق جمع الوزيرين خلال زيارة الوزير المصري للعاصمة التركية أنقرة في فبراير الماضي، حيث ناقشا حينها سبل تعزيز التعاون السياحي بين مصر وتركيا.

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