وفاة نجل الكاتب الصحفي عصام سالم.. أحد ضحايا حريق خط غاز الواحات

القاهرة - مصراوي:

تُوفي مساء اليوم، محمد عصام سالم، نجل الكاتب الصحفي عصام سالم عضو رابطة النقاد الرياضيين، متأثرًا بإصاباته نتيجة انفجار خط غاز رئيسي بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، والذي وقع الأربعاء الماضي.

وسارع عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية لتقديم التعازي والمواساة لأسرة الشاب الراحل.

كانت وزارة الصحة أعلنت أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، قبل أن يرتفع عدد الوفيات لاحقا إلى 6 أشخاص على واقع صعوبة حالتهم التي تجاوزت نسبة الحروق 75%.

وشهد طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر حادث مروع تمثل في انفجار خط غاز رئيسي، ما أدى إلى اشتعال حريق ضخم وتصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، وسط حالة من الفزع والهلع بين المواطنين والمارة في محيط الحادث.