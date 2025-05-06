إعلان

وفاة نجل الكاتب الصحفي عصام سالم.. أحد ضحايا حريق خط غاز الواحات

09:26 م الثلاثاء 06 مايو 2025

الكاتب الصحفي عصام سالم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:
تُوفي مساء اليوم، محمد عصام سالم، نجل الكاتب الصحفي عصام سالم عضو رابطة النقاد الرياضيين، متأثرًا بإصاباته نتيجة انفجار خط غاز رئيسي بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، والذي وقع الأربعاء الماضي.

وسارع عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية لتقديم التعازي والمواساة لأسرة الشاب الراحل.

كانت وزارة الصحة أعلنت أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، قبل أن يرتفع عدد الوفيات لاحقا إلى 6 أشخاص على واقع صعوبة حالتهم التي تجاوزت نسبة الحروق 75%.

وشهد طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر حادث مروع تمثل في انفجار خط غاز رئيسي، ما أدى إلى اشتعال حريق ضخم وتصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، وسط حالة من الفزع والهلع بين المواطنين والمارة في محيط الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عصام سالم عصام سالم خط غاز الواحات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان