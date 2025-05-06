4 إجراءات رئيسية.. بيان رسمي جديد بشأن جودة البنزين بعد الجدل الواسع

كتب- أحمد السعداوي:

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والفحوصات اللازمة للتحقق من جودة المنتجات البترولية المطروحة للتداول وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن ذلك يأتي استمرارًا للمتابعة وإطلاع المواطنين على نتائج ما رصدته وزارة البترول والثروة المعدنية على بعض منصات التواصل الاجتماعي أمس الاثنين الموافق 5 مايو 2025 حول ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية.

وتقدمت الوزارة بالشكر للمواطنين الذي تواصلوا عبر الخط الساخن (16528) للإفادة بأية مشكلات تتعلق بمكونات دورة الوقود بالسيارات والموقع الجغرافي لحدوث المشكلة، وجارٍ فحص هذه الشكاوى وأخذ عينات من المحطات المذكورة بها.

وفي هذا الإطار، تم تفعيل غرفة الطوارئ التي قامت بالتبعية باتخاذ 4 إجراءات رئيسية تتمثل في مراجعة جميع مصادر الإمداد المحلية والدولية لمنتج البنزين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، ومراجعة مستودعات التخزين الرئيسية، وسحب وتحليل عينات من محطات الوقود على مستوى الجمهورية وكذلك إجراء تحليل إضافي لنسبة الكبريت.

وفي هذا الصدد فقد تم حصر شحنات الجازولين المستوردة التي تم تفريغها خلال الفترة من 18 أبريل 2025 إلى 3 مايو 2025 بموانئ السويس والإسكندرية، حيث تم مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بها وتبين مطابقتها التامة للمواصفات القياسية المصرية.

كما تمت مراجعة شهادات التحاليل لجميع شحنات البنزين المنتجة محليًا من معامل التكرير خلال نفس الفترة، وأثبتت التحاليل مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية.

واستكمالًا للرقابة على سلسلة التوريد بالكامل، تمت مراجعة شهادات التحاليل الخاصة بالمستودعات الوسيطة المغذية للقاهرة الكبرى وغيرها من المحافظات وأكدت جميع النتائج مطابقة البنزين المطروح للتداول للمواصفات القياسية المصرية.

كما استعانت وزارة البترول والثروة المعدنية بشركات تحليل عينات معتمدة دوليًا وذلك لسحب وتحليل عدد 116 عينة من 42 محطة وقود تغطي مناطق القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، على أن تتضمن تلك المحطات مناطق جغرافية مختلفة ومحطات تابعة لمختلف شركات التوزيع، وأثبتت نتائج التحاليل مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية.

كما تم الدفع بلجان تفتيش إضافية على مستوى الجمهورية، تم من خلالها جمع عدد 230 عينة إضافية، يجري تحليلها حاليًا داخل معامل شركات التكرير والتوزيع التابعة لقطاع البترول.

وأثبتت نتائج ما تم تحليله من تلك العينات حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، وجارٍ استكمال تحليل باقي العينات وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها.

وبناءً على توصية غرفة الطوارئ، تم الشروع في إجراء تحاليل إضافية لنسبة الكبريت بعينات البنزين المسحوبة من المستودعات والمحطات، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية تقديرها البالغ لتعاون للمواطنين في الإبلاغ والتواصل عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، بما يسهم في دعم جهود فرق التفتيش الميداني المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية. وتؤكد الوزارة التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة، بما يراعي احتياجات المواطنين واستقرار السوق المحلي.

كما تلتزم الوزارة بالشفافية الكاملة وإطلاع الرأي العام أولاً بأول على أية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات أو نتائج أعمال التفتيش والمتابعة، وفق البيان.