"نرفع له القبعة".. إسكان النواب تشيد بجهود وزير الشؤون النيابية في مناقشات الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على كافة تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون.

وتابع الفيومي: "نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود"، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع إلى التصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشؤون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.

من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلًا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟" ليؤكد النواب بالنفي، وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.