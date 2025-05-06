مديرة "القومي للترجمة" تلتقي سفيرة رومانيا بالقاهرة

كتب- محمد شاكر:

استقبلت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، اليوم، أوليڤيا توديريان، سفيرة رومانيا لدى القاهرة، وذلك بمقر المركز في حرم دار الأوبرا المصرية. جاء هذا اللقاء في إطار التحضير لمشاركة رومانيا كضيف شرف في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

شهد اللقاء مناقشات مثمرة حول اختيار العناوين الأدبية المقترح ترجمتها من اللغة الرومانية إلى العربية، مع التركيز على انتقاء أبرز الأعمال الكلاسيكية وقصص الأطفال التي تعكس ثراء الأدب الروماني وتنوعه.

واتفق الطرفان على مجموعة من العناوين التي تمثل علامات بارزة في التراث الأدبي الروماني، بالإضافة إلى أعمال مميزة من الأدب العربي، تمهيدًا لترجمتها ونشرها قبل انطلاق فعاليات المعرض.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين مصر ورومانيا، مشيرين إلى أن هذا المشروع سيسهم في تعميق معرفة القارئ العربي بالأدب الروماني، كما يُعد خطوة مهمة لمد جسور الحوار الثقافي بين البلدين.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الإصدارات إضافة متميزة لجناح رومانيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة العربية.

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