الإيجار القديم.. "النواب" يستمع للمستأجرين والملاك الأسبوع المقبل

كتب – نشأت علي:

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مستمرة، بهدف التوصل إلى توافق يحقق مصلحة جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أثناء مناقشة مشروع تعديل القانون، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد الفيومي أن الأسبوع المقبل سيشهد الاستماع إلى رأي الملاك خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد، على أن يتم الاستماع إلى رؤية المستأجرين في اجتماع يوم الإثنين التالي له.

وكان اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أوضح أن نحو 36% من وحدات الإيجار القديم تتراوح قيمتها الإيجارية تحت 50 جنيهًا، بما يعادل أكثر من 500 ألف وحدة.

وأشار إلى وجود وحدات لا تزال تدفع إيجارًا بنحو 175 قرشًا فقط، مؤكدًا أن ما يقرب من 20% من الوحدات، بما يعادل 327 ألف وحدة، تتراوح قيمتها الإيجارية بين 50 إلى 100 جنيه.

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