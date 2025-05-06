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"قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"

07:28 م الثلاثاء 06 مايو 2025

قومي المرأة يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائز

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كتبت - نور العمروسي:
شاركت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب كل من المهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن محمد إبراهيم محافظ القليوبية، فضلًا عن حضور العديد من الشخصيات العامة والجهات الوطنية المختلفة.

وكرّمت الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة، حيث تسلّمت الدكتورة نسرين البغدادي درع التكريم، وذلك في إطار تكريم الشركاء الاستراتيجيين في مسابقة الإطعام في رمضان "أهل الخير 2025"، وهو ما يأتي تأكيدًا على دور المجلس في دعم المبادرات المجتمعية. وقد تم إطلاق هذه المسابقة خلال شهر رمضان بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في رمضان لهذا العام، وبلغ إجمالي المشاركات 52 مليون وجبة من الجمعيات الأهلية في المسابقة خلال شهر رمضان المبارك.

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