بحضور قيادات الكهرباء.. افتتاح عيادات المنصورة الطبية لخدمة 45 ألف موظف

كتب - محمد صلاح

شهد الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، والمهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس خالد الغمري، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس عبد الرحمن سعودي، رئيس منطقة الدلتا لنقل الكهرباء، افتتاح العيادات التخصصية بمدينة المنصورة، التي تقدم خدماتها لما يقرب من ٤٥ ألف موظف بشركات الكهرباء بمحافظات الدلتا المختلفة.

وتضم العيادات، التي تم تنفيذها طبقًا للمواصفات الطبية القياسية، تخصصات طبية مختلفة، منها عيادات الأسنان، والعيون، والجلدية، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والقلب، والرمد، بالإضافة إلى معمل تحاليل لسحب العينات، وعيادة فحوصات متكاملة (إيكو - سونار - رسم قلب).

وفي كلمته، وجّه الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، الشكر والتقدير للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، على الدعم والمساندة المستمرة لصالح جموع العاملين، من أجل تقديم خدمات طبية وصحية تليق بالقطاع وتواكب الطفرة التي يشهدها خلال الفترة الحالية.

وأكد أن الفترة السابقة شهدت بعض التحديات نتيجة الأحداث العالمية، وما تسببت فيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وارتفاع تكلفتها بسبب زيادة أسعار الدولار ووقف الاستيراد، مما أثّر بشكل بالغ على مستوى الخدمة الطبية، إلا أنه يتم البحث عن بدائل لمواجهة أي عقبات أو صعوبات.

وأوضح أهمية إقامة علاقات متوازنة بين شركات القطاع، قائمة على تقديم كافة التسهيلات لشركة الخدمات الطبية، وسداد المستحقات، كي تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين في القطاع.

من جانبه، قال المهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه منذ توليه المسؤولية، وجّه بتقديم كافة سبل الدعم لصالح شركة الخدمات الطبية، وتذليل جميع الصعوبات، مع تدبير الموارد المالية المطلوبة لدعم الخدمات الطبية.

وأكد رئيس شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على ضرورة التعاون والتنسيق بين الشركة وشقيقتها "الخدمات الطبية"، لتوحيد الجهود وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعاملين، من أجل الحصول على خدمات طبية وصحية متميزة.

حضر الافتتاح لفيف من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من مختلف الشركات، يتقدمهم اللواء دكتور مدحت السحّار، عضو مجلس إدارة الشركة، والمحاسب محمد العبد، رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة الخدمات الطبية، والدكتورة غادة ماهر، رئيس القطاعات الطبية بالشركة، والمحاسب ياسر يحيى، رئيس قطاع الشؤون المالية، والدكتور ياسر راشد، رئيس قطاع المنصورة الطبي، والدكتور رضا سمك، المستشار الطبي للشركة، وعدد من القيادات.

كما حضر من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء كلٌّ من المهندس عبد الناصر، رئيس قطاعات التحكم والتشغيل، والمحاسب عاطف مصباح، رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية بالشركة، ورؤساء قطاعات جنوب الدقهلية، وشمال الدقهلية، ودمياط، وقطاع التفتيش الفني والمتابعة، والسلامة والصحة المهنية، ومديرو عموم التشغيل، ومدير عام الشؤون الإدارية والعلاقات العامة، وعدد من القيادات.

وحضر من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء كلٌّ من المحاسب علاء نصير، المستشار المالي للشركة، والمحاسب عبد العزيز أصلان، رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية.