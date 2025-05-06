رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية

كتب - نشأت علي:

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة على التنظيم الرائع لبطولة العالم العسكرية للفروسية، والتي تعكس حرص قواتنا المسلحة على تبادل الخبرات والتعاون بين الجيوش وتطوير الرياضة العسكرية.

وقال رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن حفل افتتاح البطولة العسكرية أمس كان افتتاحًا رائعًا وشهد مشاركة واسعة من أبطال الفروسية العسكرية وفرسان العالم من 20 دولة من مختلف القارات، مؤكدًا أن حفل الافتتاح الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان مشهدًا عظيمًا يعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، كما أنه يليق بمصر وفرسانها ويعكس قدرة الدولة على تنظيم البطولات.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالدعم غير المحدود الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف هيئاتها وإداراتها في الإعداد والتجهيز للبطولة، كما أشاد بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم وتطوير رياضة الفروسية من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وإنشاء العديد من المشروعات الضخمة للمحافظة على التراث العريق من الخيول وتعزيز مكانة مصر عربيًا ودوليًا.

وأشار إلى أن افتتاح البطولة أمس كشف القدرات الهائلة لمصر، وأن العاصمة الإدارية هي وجهة مشرفة لمصر وبها كافة الإمكانات لاستضافة أي نوع من الأحداث المهمة، وأن القوات المسلحة المصرية دائمًا مصدر عز وفخر للمصريين. لافتًا إلى أن بطولة العالم العسكرية هي بطولة هامة تستهدف تعزيز الروابط العسكرية والرياضية، خاصة أن رياضة الفروسية من أهم الرياضات التي تملك مصر بها تاريخًا طويلًا، لذا فإن استضافة مصر لتلك البطولة يبرهن على دور وتأثير القوى الناعمة في تعزيز العلاقات الخارجية والثقافية والرياضية بين الدول.

وانطلقت أمس فعاليات النسخة 25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية بمشاركة 20 دولة تتنافس فيما بينها في نادي "كيان" للفروسية التابع للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 مايو 2025.