نائبة تطالب بحد أقصى لزيادة الإيجار القديم.. و"البياضي": التعديلات تظلم المالك والمستأجر

كتب – نشأت علي:

طالبت النائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب، بضرورة وضع حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات التي إذا تم فيها تطبيق الزيادة 20% قد تصل الأجرة إلى نحو 8 آلاف جنيه.

وأشارت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمة حقيقية.

من جانبه، أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص.

وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة يتضمن ظلمًا لكل من المالك والمستأجر، لاسيما وأنه يشمل تسطيحًا للأمور، مثل ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يكون هناك فترة انتقالية لزيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية هو معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.

ورفض النائب تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحًا إنشاء صندوق حكومي يوفر أموالًا للمستأجرين لدفع إيجار الشقة.