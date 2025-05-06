سنة تدريبية إجبارية.. "صحة النواب" توافق على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن التعديل يواكب التطورات التي طرأت على منظومة التعليم الصيدلي، مشيرًا إلى أن الدراسة في كليات الصيدلة أصبحت تشمل 5 سنوات أكاديمية بالإضافة إلى سنة تدريبية إجبارية، مماثلة لنظام التدريب الإجباري المطبق في كليات الطب.

وأشار إلى أن التعديل ينص على أن اجتياز هذه السنة التدريبية شرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، من خلال امتحان يُعقد بالمجلس الصحي المصري، مؤكدًا أن السنة المشار إليها هي سنة تدريبية وليست دراسية.

كما كشف "حاتم"، أن خريجي كليات الصيدلة الحكومية سيحصلون خلال هذه السنة على مكافأة تدريب شهرية بقيمة 2500 جنيه، على غرار خريجي الطب، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يُعد الحد الأدنى، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء زيادته بناءً على عرض من وزير الصحة وفقًا للظروف الاقتصادية.

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