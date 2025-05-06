طرفا أزمة الإيجار القديم.. موعد جلسات الاستماع للملاك والمستأجرين داخل البرلمان

كتب- محمد نصار:

يعتزم مجلس النواب، عقد جلسات استماع لكل من الملاك والمستأجرين للعقارات المؤجرة وفق قوانين الإيجارات القديمة.

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المجلس سيستمع يوم الأحد المقبل للملاك، كما يستمع كذلك يوم الإثنين للمستأجرين.

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