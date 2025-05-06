نقل المواقف العشوائية والباعة الجائلين من ميدان رمسيس.. 15 صورة للمكان البديل

كتب- محمد نصار:

بدأت محافظة القاهرة في أعمال تشطيبات أجزاء من مجمع مواقف رمسيس الجديد والذي يتم إقامته حاليًا من أجل حل الاختناقات المرورية والتكدس في ميدان رمسيس ومحيط محطة مصر.

ومن المقرر نقل جميع المواقف العشوائية والباعة الجائلين في ميدان رمسيس ومحيط محطة مصر لقطارات السكك الحديدية إلى الموقف الجديد عقب افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

ويتكون مجمع مواقف رمسيس موقفًا متعدد الطوابق، يتكون من دور أرضي و4 طوابق علوية، ويستوعب مئات السيارات والأتوبيسات.

ويهدف المشروع إلى استيعاب المواقف العشوائية في منطقة رمسيس، بالإضافة إلى توفير أنشطة تجارية ومحلات لاحتواء الباعة الجائلين الذين يتواجدون في المنطقة حاليًا.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا باعتبار ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة به منطقة إعادة تخطيط، حيث تبلغ مساحة المنطقة المستهدف إعادة تخطيطها 14.62 فدانًا، بما يشمل ميدان رمسيس، السبتية وكوبري الليمون.

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