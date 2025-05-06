رئيس جامعة القاهرة يستقبل وزيرة التعليم والثقافة اليابانية.. تفاصيل

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية في المجالات الأكاديمية والبحثية والمشروعات المشتركة، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجانبين.

وبحسب بيان، حضر اللقاء الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة لينا عبد الحميد الأستاذ المساعد بقسم اللغة اليابانية بكلية الآداب ومنسق برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة.

وفي كلمته خلال اللقاء، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالسيدة آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية والوفد المرافق لسيادتها، مثمنًا حرصها على زيارة جامعة القاهرة.

وأكد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين جامعة القاهرة والجامعات اليابانية، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع جامعتي هيروشيما وطوكيو متروبوليتان، بالإضافة إلى وجود برنامج متكامل لدراسة اللغة اليابانية بكلية الآداب، فضلاً عن انتظام عدد من الطلاب اليابانيين الذين يدرسون بكليات الجامعة، إلى جانب وجود عدد من المنح الدراسية التي تُتيح للطلاب من جامعة القاهرة الدراسة في اليابان.

محمد سامي عبدالصادق: الجامعة لديها رغبة قوية في تبادل الخبرات مع الجامعات اليابانية



وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الجامعة لديها رغبة قوية في تبادل الخبرات مع الجامعات اليابانية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، لاسيما وقد أطلقت الجامعة مؤخرًا استراتيجيتها للذكاء الاصطناعى والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: تطوير التعليم وانتاج المعرفة، وتحفيز البحث العلمي والإبتكار وريادة الأعمال، ونشر الوعي المجتمعي، وتطوير القدرات الإدارية داخل الجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن امتنانه وتقديره للإسهامات اليابانية في دعم برامج وأنشطة التعليم العالي والبحث العلمي ومساهمتها الفاعلة في المشروعات الثقافية والتنموية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع المصري.

ومن جانبها، عبرت آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، عن سعادتها بزيارتها الأولى لجامعة القاهرة.

آبي توشيكو: رغبة في توسيع التعاون المستقبلي مع جامعة القاهرة

وأشارت إلى رغبتها في توسيع أطر التعاون المستقبلي بين جامعة القاهرة ومختلف الجامعات اليابانية في التخصصات المختلفة، لا سيما مجال علوم وتكنولوجيا المستقبل، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، لافتًة إلى تقديرها للدور الكبير لمركز الدراسات اليابانية داخل جامعة القاهرة، وتعاون الجامعة مع عدد من الجامعات اليابانية مثل هيروشيما وطوكيو متروبوليتان.

وأشارت آبي توشيكو، إلي إمكانية تنظيم لقاء سنوي داخل جامعة القاهرة يتم خلاله إلقاء العديد من المحاضرات من جانب أعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف الجامعات اليابانية، والتوسع في استقبال الطلاب من جامعة القاهرة داخل المعامل البحثية بجامعة طوكيو للإستفادة من الخبرات المختلفة للمتخصصين والخبراء داخل الجامعة.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط الصور التذكارية، كما أجرت السيدة آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، والوفد المرافق لسيادتها جولة تفقدية بقاعة أحمد لطفي السيد، وقاعة الاحتفالات الكبرى، ومبنى الساعة.

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