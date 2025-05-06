وزير الإنتاج الحربي يفاجئ العاملين بمصنع "999 الحربي" -صور وتفاصيل الزيارة

كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه يجب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة، في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي، والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات؛ وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، مع ضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، والحرص على الاستثمار في العنصر البشري.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)؛ لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.

وفاجأ وزير الدولة للإنتاج الحربي العاملين بشركة حلوان للآلات والمعدات بالحضور في توقيت حضورهم إلى مقر الشركة؛ لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية.

واستهل الوزير الجولة المفاجئة بتفقد ورشة التشغيلات الحديدية وخط إنتاج العربة "كيوت"، بالإضافة إلى مصنع الجلفنة على الساخن، وتفقد مراحل التصنيع بالشركة التي تختص بالمساهمة في تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة؛ مثل (الهاونات والقواذف الصاروخية وتجهيزات كباري الاقتحام)، وتتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها، لتصنيع منتجات مدنية متنوعة مثل (معدات الميكنة الزراعية، معدات الحفاظ على البيئة، تجهيزات عربات النقل المختلفة، تصنيع قطع الغيار للماكينات العملاقة، عدادات الكهرباء والمياه "الذكية، مسبوقة الدفع، الميكانيكية") والتي تتم الاستعانة بها في العديد من المشروعات القومية والتنموية المهمة، ويتم تصنيعها وفقاً لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.

وأكد الوزير أن الشركة (مصنع 999 الحربي) تعد شركة رائدة بمصر والشرق الأوسط لإنتاج آلات الورش من المخارط والمكاشط والفرائز والمثاقيب والتروس بمختلف أنواعها وأقطارها وغيرها من الآلات، مضيفًا أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية، وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى، وبها العديد من الإمكانات التكنولوجية في مجالات التشغيل والتشكيل والمعاملات الحرارية والسطحية.

وتابع الوزير سير العمل داخل مخزن الإنتاج التام والإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع للتأكد من القيام بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

واستمع الوزير محمد صلاح إلى ما استعرضه المهندس محمد أحمد العصفوري رئيس مجلس إدارة "حلوان للآلات والمعدات"، من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية المفاجئة، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.