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التعبئة والإحصاء: 327 ألف شقة إيجار قديم تدفع أقل من 100 جنيه شهريا

02:56 م الثلاثاء 06 مايو 2025

اللواء خيرت بركات

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كتب- نشأت علي:


قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألف و746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307.

وأكد خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.

وفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه.

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.

وأوضح أن هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا، مشيرا إلى أن نحو 20% من الوحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة ما بين 50 إلى 100 جنيها.

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اللواء خيرت بركات التعبئة والإحصاء الإيجار القديم
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