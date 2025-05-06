الحج غير الرسمي.. تحذير من "السياحة" وحملة للتوعية بالمخاطر| تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أطلقت غرفة شركات السياحة، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حملة توعوية موسعة للتحذير من اللجوء إلى الطرق غير الرسمية لأداء فريضة الحج، واستكمالًا لدورها المجتمعي والتوعوي الذي بدأته في حملتها السابقة مطلع العام الجاري.

وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بضرورة أداء الحج من خلال الجهات الرسمية المعتمدة: وزارات السياحة، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، مع تجنب السماسرة والوسطاء.

وأكدت الغرفة أن الحملة الجديدة تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملة السابقة، والتي ساهمت في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحج النظامي والآمن، والبعد عن الممارسات العشوائية التي تعرّض الحجاج للمخاطر.

وتركز الحملة الحالية على نشر رسائل توعوية متنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل الجوانب الدينية والصحية والمجتمعية، وتحذّر من الأضرار المحتملة للحج غير الرسمي، مثل المخاطر الصحية والنفسية، والمشكلات القانونية التي قد يتعرض لها الحاج نتيجة مخالفة الإجراءات الرسمية.

ويشارك في الحملة عدد من الشخصيات العامة المؤثرة من علماء الدين والإعلاميين والأطباء، منهم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، والشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة، والشيخ أشرف الفيل، من علماء الأزهر الشريف، والشيخ هاني تمام، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والإعلامية لمياء عبد الحميد، والبلوجر والمؤثرة بسنت نور الدين.

ويقدم المشاركون في الحملة رسائل مصوّرة تدعو المواطنين إلى الالتزام بالطرق الشرعية والرسمية لأداء الفريضة، ويشرحون الموقف الديني والفقهي من الحج غير الرسمي، بالإضافة إلى استعراض مخاطره الاجتماعية والصحية.

وشددت غرفة شركات السياحة على أن حملاتها ستتواصل خلال الفترة المقبلة ضمن خطة شاملة لحماية المواطنين وتقديم الإرشاد والمعلومة الصحيحة للراغبين في أداء الحج، بما يضمن سلامتهم والتزامهم بالضوابط الشرعية والرسمية.

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