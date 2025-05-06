رئيس التعبئة والإحصاء: بياناتنا عن شقق الإيجار القديم دقيقة جدا

كتب- نشأت علي:

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اتباع الآليات الدولية في إجراء التعداد الذي يجريه الجهاز كل 10 سنوات.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، إن التعداد الذي جرى في ٢٠١٧ أحدث هذه التعدادات وخلال هذه المرحلة توصلنا لما يخص الإيجار والوحدات السكنية.

ودافع بركات، عن دقة المؤشرات والأرقام الخاصة بالتعداد، وأوضح أن عدد الأسر المقيمين في الإيجار القديم مليون و٦٤٢ ألف و٦٧٢ أسرة، عدد الأفراد أكثر من ٦ مليون فرد.