إعلان

رئيس التعبئة والإحصاء: بياناتنا عن شقق الإيجار القديم دقيقة جدا

02:37 م الثلاثاء 06 مايو 2025

الإيجار القديم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اتباع الآليات الدولية في إجراء التعداد الذي يجريه الجهاز كل 10 سنوات.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، إن التعداد الذي جرى في ٢٠١٧ أحدث هذه التعدادات وخلال هذه المرحلة توصلنا لما يخص الإيجار والوحدات السكنية.

ودافع بركات، عن دقة المؤشرات والأرقام الخاصة بالتعداد، وأوضح أن عدد الأسر المقيمين في الإيجار القديم مليون و٦٤٢ ألف و٦٧٢ أسرة، عدد الأفراد أكثر من ٦ مليون فرد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شقق الإيجار القديم رئيس التعبئة والإحصاء اللواء خيرت بركات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

زيادة السولار والبنزين تعمق من انكماش أداء القطاع الخاص بمصر بأبريل
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)