رئيس جهاز الإحصاء: نقوم بدور وطني وشريك أساسي في صناعة القرار من خلال البيانات

كتب- نشأت علي:

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الجهاز يقوم بدور وطني ويسعى من خلال دوره ليكون شريكا داعما في صناعة القرار من خلال البيانات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، لاستعراض الدور الذي يقوم به لامركز باعتباره المصدر الرسمي والرئيس للبيانات.

ولفت إلى اعتماد الدولة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بيانات قياس مستوى الفقر وبحث الدخل والإنفاق الذي يساعد على رسم سياسات التنمية لرفع مستوى المعيشة وبرامج دعم محدودي الدخل.

ولفت أيضا إلى مسح القوى العاملة وهو المصدر الرئيسي لمؤشرات سوق العمل إذ يقيس مؤشرات سوق العمل والتشغيل والتوظف والبطالة على مستوى الجمهورية.

كانت اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم قررت حضور خيرت خلال اجتماع اليوم لتوضيح بعض الأرقام بعدما شهد الاجتماع أمس تحفظا على اختلاف بعض الأرقام.