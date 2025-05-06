نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، عن نصيحة مهمة نقلها إلى ابنته بشأن ممارسة العمل التطوعي.

وقال فوزي، خلال فاعليات الجلسة الأولى من النسخة الرابعة لمنتدى "اسمع واتكلم" الذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر: "دائمًا ما أوصي ابنتي بضرورة المشاركة في العمل التطوعي"، مشددًا على أن العمل الأهلي في الوقت الحالي يختلف تمامًا عن السنوات الماضية.

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن السر يكمن في توافر إرادة سياسية، وحينما توفرت أصبح هناك عمل أهلي شديد التميز في الوقت الحالي، ضاربًا المثل بمشروع حياة كريمة لتأهيل قرى الريف.

ويحضر فاعليات الجلسة الأولى، السفيرة نبيلة مكرم أمين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة آمال إمام مدير الهلال الأحمر المصري، ويُديرها الإعلامي محمد سعيد محفوظ.

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