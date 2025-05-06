وزير الشباب والرياضة: العمل الأهلي حائط صد ضد التطرف

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تؤمن بأهمية الاستماع إلى الشباب في زمن تتزايد فيه محاولات تزييف الوعي.

جاءت هذه التصريحات في المنتدى الرابع "اسمع واتكلم" الذي نظمته مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، حيث ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مجدي، مساعد الوزير، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأشاد الوزير بالجهود الوطنية التي يبذلها مرصد الأزهر في مكافحة التطرف، مؤكداً أن هذه المبادرات يجب أن تنتقل إلى مراكز الشباب، المدارس، و الجامعات، حيث يمكن أن يكون العمل الأهلي بمثابة حائط صد ضد التطرف، مما يعزز من الانتماء الوطني.

ودعا وزير الشباب والرياضة، إلى تعزيز الشراكة مع مرصد الأزهر في تدريب الشباب على مكافحة التطرف، موجهًا بترجمة التوصيات التي تخرج عن المنتدى إلى خطوات عملية على الأرض.

وأكد الوزير، أن المنتدى يمثل منصة هامة للشباب للاستماع إليهم وتشجيعهم على التفكير النقدي وتطوير رؤيتهم حول قضايا التطرف.

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