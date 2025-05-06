مدير مرصد الأزهر: منتدى "اسمع واتكلم" يناقش دور الشباب في التوعية بالقضية الفلسطينية

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أكدت الدكتورة رهام عبد الله، مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن المرصد تم تأسيسه في عام 2015 بتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بهدف حماية الشباب من التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال نسخة المنتدى الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم" الذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يوم الثلاثاء في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

محاور المنتدى

- التركيز على القضايا الوطنية: أكدت الدكتورة رهام عبدالله أن المنتدى هذا العام يركز على القضايا الوطنية ويعزز أهمية العمل الوطني في مواجهة التطرف.

- دور العمل الأهلي والتطوعي: تناول المنتدى دور العمل الأهلي المدني في سد الفجوة المجتمعية ومكافحة التطرف.

- الشباب والتوعية بالقضية الفلسطينية: إحدى المحاور البارزة في المنتدى كانت حول دور الشباب في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية، خاصة في عصر الإعلام الرقمي، وكيفية التصدي لظاهرة التضليل من خلال تنمية الوعي المجتمعي.

وأشارت إلى أن المنتدى ينعقد في ظل تحديات دولية متزايدة، مما يستدعي تضافر الجهود لمواجهة التطرف وتعزيز وعي الشباب بالقضايا الكبرى التي تواجه المجتمعات.

ودعت مدير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إلى مواصلة الجهود التي يبذلها الأزهر في خدمة الشباب والمجتمعات، مؤكدًا على ضرورة الدفع نحو التغيير لتحقيق مستقبل أفضل.

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