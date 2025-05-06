الذراع الاستثماري لوزارة النقل.. 1.6 مليار جنيه إيرادات شركة "إم أو تي" خلال 2024

كتب- محمد نصار:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية لشركة "أم أو تي" للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري لوزارة النقل، وذلك عن العام المالي 2024.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج أعمال الشركة، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط 1.690 مليار جنيه، بزيادة قدرها 275 مليون جنيه عن العام المالي 2023 الذي سجلت فيه الشركة إيرادات بلغت 1.415 مليار جنيه، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

كما تم عرض أبرز إنجازات عام 2024، وفي مقدمتها تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، والتي تم افتتاحها رسميًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2024، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى مثل مشروع "تحيا مصر المنصورة" بأرض الهابي لاند، ومشروع دايموند تاور، وعدد من المشروعات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

واطّلع الوزير وأعضاء الجمعية على نتائج الشراكات التي عقدتها الشركة مع عدد من الجهات مثل الهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة القومية للأنفاق، وهيئة موانئ البحر الأحمر، بما يعزز من توسع الشركة ونموها الاستثماري.

وفي كلمته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية استمرار الاستغلال الاستثماري الأمثل لأراضي الجهات التابعة لوزارة النقل، وتعظيم فرص التعاون مع القطاع الخاص، في إطار توجيهات الدولة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

كما شدد الوزير على ضرورة تكاتف مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والعمل بروح الفريق، مع الاستفادة من الخبرات المتوفرة داخل الشركة ونقلها للأجيال الجديدة من العاملين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للشركة، وزيادة الإيرادات بشكل مستدام عامًا بعد عام.

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