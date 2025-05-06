البيئة: خط إنتاج لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بطاقة 50 ألف طن

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع عدد من العقود والاتفاقيات المهمة في مجالات الحفاظ على البيئة، وإعادة التدوير، واستخدام الطاقة الحيوية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد رئيس الهيئة، اعتزاز العربية للتصنيع بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة، في تنفيذ مشروعات نوعية تشمل إدارة المخلفات الصلبة، واستغلال الإمكانيات الوطنية لتحقيق قيمة مضافة من خلال صناعات متوافقة مع المعايير البيئية.

وأضاف أن الهيئة حريصة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم شعار "صنع في مصر"، واستغلال قدراتها التصنيعية في دعم خطة الدولة للتنمية.

من جانبها، أشادت وزيرة البيئة، بالتعاون مع الهيئة، موضحةً أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لمنظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بدأت بتكليفات مباشرة من القيادة السياسية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إعادة استخدام المخلفات الزراعية منفردة أو بخلطها مع مخلفات حيوانية لإنتاج طاقة حيوية تعرف بـ"البيوماس"، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الفحم وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب خلق فرص عمل خضراء، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد على البحث العلمي.

وفي سياق التوقيع، تم الإعلان عن تأسيس مشروع مشترك بين مصنع أتيكو للصناعات الخشبية وشركة جرين إفينيو الآسيوية، لإنشاء خط إنتاج لإعادة تدوير الإطارات المستعملة بطاقة سنوية تبلغ 50 ألف طن في المرحلة الأولى، ما يسهم في التخلص الآمن منها وإنتاج منتجات اقتصادية صديقة للبيئة.

كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون آخر بين مصنع أتيكو وشركة بيكم للاستثمار الصناعي والتنمية المستدامة لتصنيع "الـوود باليت" من المخلفات الزراعية، كمصدر للوقود الحيوي المستخدم في صناعات استراتيجية مثل الأسمنت، ما يفتح آفاقًا واسعة لتوطين هذه التكنولوجيا محليًا.

وأكد اللواء مختار عبد اللطيف، أن الهيئة مستمرة في توسيع شراكاتها مع الوزارات والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث، لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة تلبي احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

من جهته، عبّر ماكس كو، المدير التنفيذي لشركة جرين إفينيو، عن تقديره للتعاون مع العربية للتصنيع، مشيدًا بقدراتها الصناعية ومكانتها كذراع صناعية للدولة المصرية، ومؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية.

كما أشاد الدكتور وائل حسن النوبي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكم، بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا أن توطين تكنولوجيا "الوود باليت" سيمثل خطوة مهمة لتلبية احتياجات السوق المحلي والعربي والأفريقي، وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية.

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