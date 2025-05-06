انطلاق النسخة الرابعة لمنتدى "اسمع واتكلم" بالأزهر للمؤتمرات

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح الثلاثاء، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم" الذي ينظمه مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد سالم عامر أحد أئمة الجامع الأزهر.

ويحضر فعاليات المنتدى، محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهريّة، والدكتور سامح شراقي رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية إعلام بنين بجامعة الأزهر، وقدمه مهند السادات المدرس المساعد بالكلية.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن جهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف منذ افتتاحه في يونيو ٢٠١٤ وحتى الآن.

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