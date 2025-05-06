إعلان

8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025

10:29 ص الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    التدريب الجوي المصري الصيني
  • عرض 8 صورة
    التدريب الجوي المصري الصيني
  • عرض 8 صورة
    التدريب الجوي المصري الصيني
  • عرض 8 صورة
    التدريب الجوي المصري الصيني
  • عرض 8 صورة
    التدريب الجوي المصري الصيني
  • عرض 8 صورة
    التدريب الجوي المصري الصيني
  • عرض 8 صورة
    التدريب الجوي المصري الصيني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

اُختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة - 2025) والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات.

جاء ذلك بحضور الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية المصرية، ورئيس أركان القوات الجوية الصينية، والسفير الصيني بالقاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

وتضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار، بالإضافة إلى التدريب على التزود بالوقود في الجو.

كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلًا جويًا فوق الأهرامات أبرز الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارين من كلا الجانبين.

يأتي التدريب (نسور الحضارة - 2025) في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكري، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والصينية.

اقرأ أيضًا:

فسخ تلقائي للعقود.. ما سيناريوهات تأخر صدور قانون الإيجار القديم؟

الإيجار القديم.. الحكومة: 4 ملايين ساكن و7% إجمالي الوحدات

منحة عيد الأضحى من الحكومة.. مصدر يكشف الموعد وقيمة الزيادة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التدريب الجوي المصري الصيني نسور الحضارة الفريق محمود فؤاد عبد الجواد القوات الجوية المصرية القوات الجوية الصينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)