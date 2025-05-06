8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025

كتب- محمد سامي:

اُختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة - 2025) والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات.

جاء ذلك بحضور الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية المصرية، ورئيس أركان القوات الجوية الصينية، والسفير الصيني بالقاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

وتضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار، بالإضافة إلى التدريب على التزود بالوقود في الجو.

كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلًا جويًا فوق الأهرامات أبرز الدقة والكفاءة التي يتمتع بها الطيارين من كلا الجانبين.

يأتي التدريب (نسور الحضارة - 2025) في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكري، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والصينية.

اقرأ أيضًا:

فسخ تلقائي للعقود.. ما سيناريوهات تأخر صدور قانون الإيجار القديم؟

الإيجار القديم.. الحكومة: 4 ملايين ساكن و7% إجمالي الوحدات

منحة عيد الأضحى من الحكومة.. مصدر يكشف الموعد وقيمة الزيادة