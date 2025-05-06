مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"

كتبت- نور العمروسي:

بحثت الجلسة الثانية من المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية تحت عنوان "فرص النساء في الفضاء السيبراني"، تقنيات حماية النساء من العنف السيبراني، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وجاءت الجلسة لتُبرز أهمية تعزيز تواجد النساء في الفضاء السيبراني من خلال التمكين التكنولوجي والحماية الرقمية، وضرورة تطوير الأطر القانونية والتقنية لضمان بيئة رقمية عادلة وآمنة، تُعزز من مشاركة النساء في التنمية الشاملة والمستدامة.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، منهم أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن-(تونس)، عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة شيماء حميد شاكر أستاذة بقسم علوم الحاسب- الجامعة التكنولوجية (العراق)، والأستاذة ولاء سليم مسؤولة الدعم القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادي بالمجلس القومي للمرأة، نيابة عن الدكتورة ميناء بنت محمد الفارسية نائبة مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة (عمان)، والدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري والبحري- وكيل كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

ويعقد المؤتمر تحت شعار "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي" ويستمر على مدار يومين، وينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، في إطار رئاسة مصر للدورة الحالية للمنظمة، وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بشؤون المرأة والتحول الرقمي، وسط تأكيد على أهمية وضع آليات إقليمية لمواجهة هذه الظواهر الجديدة التي تهدد أمن النساء والفتيات في العصر الرقمي.