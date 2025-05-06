برلماني: حبى الله مصر برئيس متدين تصدي للجماعات الإرهابية

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن التطرف ليس له وطن أو دين، وهو آفة تؤثر على كل الشعوب، وتستهدف هدم الدول والعقول.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء نظر طلبات مناقشة بشأن تجديد الخطاب الديني، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأشار إلى أنه بدأت موجة التطرف منذ سبعينيات القرن، وتسببت في زوال دول من على الخريطة، قائلا: إلا أن الله حبى مصر بشعب له فكر ديني وسطي.

ووجه النائب الشكر لله الذي حبى مصر برئيس متدين، والذي دعا منذ 2018 إلى تحرير وتجديد الخطاب الديني.

وقال: الدين أفيونة الشعوب، والجماعات الإرهابية تستخدم الديني لهدم الأوطان، بغرض سياسي، مؤكدا أن مصر نجحت في مواجهة هذه الجماعات.

وأكد أن التعامل مع الأفكار الإرهابية ليس في الملف الأمني، ولكن بالدور الفكري، مطالبا الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني بضرورة القيام بدورها في مواجهة التطرف الديني.

وشدد وهبة، على ضرورة أن يكون للحكومة استراتيجية طويلة الأمد في مواجهة الفكر المتطرف، موجها بأهمية أن يكون هناك جهات لمتابعة السوشيال ميديا ورصد الأفكار الظلامية.