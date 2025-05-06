مقترح برلماني لتأجير الوحدات السكنية التابعة للهيئات والنقابات للشباب بالحد الأدنى لرواتبهم

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب بشأن قيام جميع الهيئات والنقابات التي تملك وحدات سكنية للتمليك، ولم يتم تمليكها حتى الآن بعرض هذه الوحدات السكنية للإيجار للشباب التابعين لها بالحد الأدنى الذي يتقاضاه الموظفون.

وأشارت البرلمانية إلى أنه كان معروض عدد من الشقق في دمياط الجديدة، وبعد عرض هذه الشقق كان سعرها مرتفع ، وبالتالي لم يتم تمليكها لأحد، وبعد ذلك تم عرضها للبيع بالجملة.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك عمارات مبنية منذ أكثر من 17 سنة و20 سنة، ومن الممكن أن تتآكل بسبب العوامل المناخية و الشمس مما يؤثر عليها بسبب عدم استخدامها ، مقترحه أن يتم تأجير هذه العمارات عن طريق المحافظات.

وطالبت بضرورة عمل منظمومة يوضع فيها ضوابط لإيجار الشقق في هذه العمارات ، بحيث لا يتساوى فيها الإيجار بالنسبة المتقدم للحصول على شقة في الدور الأرضي مع الراغب في الحصول على شقة في الدور الأخير و ألا يتساوى فيها الشباب مع كبار السن و ألا يتساوى فيها من يعمل في الحكومة مع من يعمل في القطاع الخاص ، ولكل منهم الأماكن التي تلائمه.