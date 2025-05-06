ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء إلى الأحد 11 مايو، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: يشهد الطقس خلال هذه الفترة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء.

كما يسود طقس حار نهاراً، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

الطقس من الثلاثاء إلى الخميس..

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس من الجمعة إلى الأحد..

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.