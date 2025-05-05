متحدث البترول يرد على مزاعم "البنزين المغشوش"

كتبت- داليا الظنيني:

علق المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود، مؤكدًا أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى رسمية عبر الخط الساخن المخصص لتلقي بلاغات المواطنين (16528).

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، شدد عاطف على وجود لجنة دائمة منذ عام 2022 مهمتها الأساسية هي مراجعة كافة عمليات إنتاج البنزين المحلي والمستورد، والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة.سحب عينات

أوضح متحدث البترول أن اللجنة المشكلة عام 2022 تعمل على محورين رئيسيين: الأول هو التدقيق المستمر في جودة إنتاج البنزين سواء المحلي أو المستورد، والثاني هو مراجعة وتحديث المواصفات القياسية للبنزين بأنواعه المختلفة المتداولة في الأسواق.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بشكل دوري وعشوائي بسحب عينات من مختلف المحطات على مستوى الجمهورية، سواء وردت شكاوى أم لم ترد، وذلك من خلال لجان رئيسية وفرعية تعمل باستمرار.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول أنه في ضوء الشكاوى المتداولة مؤخرًا، تم تعزيز وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة وسحب المزيد من العينات من جميع المحطات في أنحاء الجمهورية.

وشدد على أنه حتى الآن لم يتم رصد أي مشكلات أو مخالفات في العينات التي تم فحصها، مؤكدًا على وجود تنسيق كامل وتعاون وثيق مع وزارة التموين في جهود الرقابة على جودة المنتجات البترولية في محطات الوقود.

وناشد المهندس معتز عاطف المواطنين الذين لديهم أي شكاوى تتعلق بجودة البنزين أو أي مشكلات في محطات الوقود، بالتواصل الفوري عبر الخط الساخن لوزارة البترول (16528) مع ذكر اسم المحطة وعنوانها بالتفصيل.

وأوضح أن تقديم شكوى رسمية عبر القنوات المخصصة يساعد الأجهزة المختصة في الوزارة على التعامل معها بشكل أكثر فعالية وسرعة، حيث أن الشكاوى المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ما تكون غير محددة الموقع.