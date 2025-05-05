أسامة شرشر يلتقى قحطان خلف سفير العراق بالقاهرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

التقى النائب والإعلامي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، بالسفير قحطان خلف سفير العراق في القاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده السفير في دار السفارة العراقية على نيل قاهرة المعز، لكشف تفاصيل القمة العربية في بغداد، والاستعدادات اللوجستية لإنجاح القمة على المستوى السياسي والاقتصادي، واستقبال الرؤساء والزعماء العرب.

وعبر "شرشر"، عن سعادته بعودة الدور العراقي المهم والاستراتيجي على المستوى العربي والإقليمي وانعقاد القمة العربية على أرض بغداد ودجلة والفرات، مشيدا بالجهود التي يبذلها العراق بشعبه وقيادته ورئيسه الدكتور عبداللطيف رشيد، ورئيس وزرائه الدينامو والكفء محمد شياع السوداني، الذى يعمل ليل نهار لمصلحة الشعب العراقي، وتأكيد الهوية العراقية في الشارع العربي، ومناصرة القضية الفلسطينية قولا وفعلا، مشيرا إلى أن بغداد ستبقى وستظل قلعة ومنارة للعلم والعلماء.