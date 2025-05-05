وزير الصحة ينعي صيدلانية ومراقبًا صحيًا من العاملين بالوزارة

كتب– أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الصيدلانية صفاء علاء الدين صالح موسى، والمراقب الصحي عبدالصبور صلاح عبدالصبور، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وكانت الصيدلانية صفاء علاء الدين صالح موسى، عضو إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي بالإدارة العامة للشؤون الصيدلية، قد توفيت صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، فيما توفي عبدالصبور صلاح، مراقب صحي التطعيمات بالإدارة الصحية بزفتى، إثر تعرضه لحادث سير، أثناء توجهه إلى عمله بإحدى الوحدات الصحية في محافظة الغربية.

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