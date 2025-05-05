يستحيل خلطه بالماء.. وزير البترول السابق ينفي شائعات غش البنزين

كتب- حسن مرسي:

نفى المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إمكانية خلط البنزين بالماء، مؤكدًا أن ما يتردد عن ظاهرة غش البنزين في محطات الوقود مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

أوضح المهندس أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن البنزين يحتوي بطبيعته على كمية من البخار الذائب، وأن وجود لترات من الماء في طن البنزين قد يكون ناتجًا عن عملية التبخير، وليس عن عملية غش متعمدة بخلطه بالماء.

وشدد على أن البنزين المسوق محليًا يخضع لرقابة وفحوصات دورية تضمن مطابقته للمواصفات القياسية المصرية.

تصريحات الوزير السابق جاءت بالتزامن مع تأكيد وزارة البترول والثروة المعدنية على خضوع جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، لرقابة وفحوصات دورية صارمة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان رسمي أن جميع المنتجات البترولية تخضع لرقابة دقيقة خلال مراحل الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان الجودة.

وأوضحت الوزارة أنه استجابة لما تم تداوله مؤخرًا، قامت الجهات المختصة بمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين المسوقة محليًا والعينات التي تم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة مفتشين محايدين من جهات معتمدة عالميًا.

وأشارت إلى أن النتائج حتى تاريخه أظهرت مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة.