رئيس هيئة الدواء يبحث مع زامبيا الشراكة الدوائية

(أ ش أ):

بحث رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، خلال اجتماع افتراضي، مع الدكتور ماكوماني سيانجا مدير عام هيئة الأدوية في زامبيا ZAMRA، سبل توحيد وجهات النظر حول الجوانب الفنية ذات الصلة بالإطار التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في يونيو 2024؛ تمهيدًا لإعلان دخولها حيّز النفاذ في أقرب وقت ممكن، بما يخدم مصالح الطرفين ويُسهم في تعزيز التعاون التنظيمي بينهما.

وخلال اللقاء، قال الدكتور علي الغمراوي إن مصر تثمن الشراكة الدوائية مع الجانب الزامبي، وأننا نعمل سويا على تلبية احتياجات المواطن الزامبي من المستحضرات الطبية المصرية، وضمان استمرار تدفقها بسوق الدواء الزامبي، كذلك تعمل هيئة الدواء المصرية على دعم المنظومة الرقابية بجمهورية زامبيا، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم من خبرات تنظيمية وتدريب لأعضائها على أحدث المعايير الدولية التي تعمل بها هيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية" مستوى النضج الثالث" في مجالي اللقاحات والدواء، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي استمرارا لجهود هيئة الدواء المصرية نحو ترسيخ علاقاتها الاستراتيجية في القارة الإفريقية، وتفعيل شراكات بنّاءة تسهم في دعم التكامل الصناعي والدوائي الإقليمي.