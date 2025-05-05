وزير الثقافة يزور الأديب الكبير صنع الله إبراهيم بمعهد ناصر

كتب- محمد شاكر:

زار الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الأديب الكبير صنع الله إبراهيم بمستشفى معهد ناصر، للاطمئنان على حالته الصحية بعد الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، والتي أسفرت عن كسر في مفصل الحوض استدعى تدخلًا جراحيًا.

وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى شرح من الفريق الطبي المعالج، واطمأن من الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، على الحالة الصحية للأديب الكبير، وموعد إجراء الجراحة المقررة لتركيب مفصل صناعي، مؤكدًا حرصه على متابعة حالته وتوفير أي دعم لازم خلال رحلة علاجه.

وأعرب هنو عن تقديره العميق للمكانة الأدبية والفكرية التي يمثلها صنع الله إبراهيم، باعتباره أحد رموز الأدب العربي المعاصر، وصاحب إسهامات بارزة أثرت المكتبة العربية وأثّرت في أجيال.

وأكد وزير الثقافة أن الوزارة ستتابع الحالة الصحية للأديب الكبير أولًا بأول، وستظل سندًا لكل قامات مصر الثقافية، تقديرًا لدورهم الكبير في تشكيل الوعي وبناء الهوية المصرية.

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