نستثمر في مصر.. البنك الأوروبي للتنمية: الاقتصاد المصري الأسرع نموًا وإمكاناته واعدة

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارتها الرسمية لمصر.

وأدلت أوديل رينو باسو بتصريحات تليفزيونية، عقب اللقاء الذي تم بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، في مستهل تصريحاتها التليفزيونية، إلى أنه تم التأكيد خلال لقاء رئيس الوزراء مع أوديل رينو باسو، اليوم؛ على العلاقات الوطيدة التي تربط مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تلك العلاقات التي بدأت منذ عام 2015، وبحجم محفظة خلال هذه الفترة وصل إلى أكثر من 14 مليار يورو، لافتةً في هذا الصدد إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر أيضًا بالاتحاد الأوروبي، واعتبار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حجر زاوية في تنمية وتعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية.

ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن أكثر من 90% من حجم نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر يتم مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدةً عزم الحكومة تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بمؤسسات القطاع الخاص، وهنا يظهر دور البنك الأوروبي وقيامه بإتاحة فرصة مهمة في العديد من القطاعات ذات الأهمية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن البنك نجح العام الماضي فقط في تمويل 1.5 مليار يورو استثمارات للقطاع الخاص، وهو الذي من شأنه أن يُسهم في جذب المزيد من الشركات والمستثمرين، باعتبار أن توفير التمويل يعد إحدى نقاط القوة لجذب الاستثمارات من خلال تعبئة موارد من مختلف مؤسسات التمويل الدولية، وهي موارد منخفضة التكلفة بالمقارنة بتمويلات من مختلف الأسواق العالمية، وبالتالي هي فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأهمية، كقطاعات الأغذية، والزراعة، والتصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفتت الوزيرة إلى تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع عدد من المؤسسات التمويلية الدولية العاملة في مصر، كمؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما من المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا الشأن، وهو ما يعتبر أيضًا نقطة قوة.

وأشارت الوزيرة إلى ما قام به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا من توسيع نشاطه بالقارة الإفريقية، مؤكدة تأييد مصر هذه الخطوة المهمة، لإمكانية تمويل البنك للقطاع الخاص في إفريقيا، وأوضحت أن هذا الأمر يُعد أحد أهداف الدولة المصرية في المرحلة الحالية، بتعزيز وزيادة النشاط الاقتصادي مع الأشقاء في القارة الإفريقية وتوسيع نطاق التعاون والتنسيق الإقليمي، مشيدةً بالدور المهم الذي يمثله البنك كمنصة رئيسية لدعم هذا التعاون.

وأوضحت المشاط أنه تم خلال اللقاء الذي تم مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعراض آخر المستجدات والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري، مؤكدةً أن النشاط الاقتصادي المصري بات يعتمد بشكل رئيسي على الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يُعد تطورًا مهمًّا، وهذا بالإضافة إلى النمو الملحوظ في مؤشرات قطاع السياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أرجعت ذلك إلى سقف الإنفاق وحدود القروض الخارجية، مما وفر مساحة أكبر للقطاع الخاص؛ خصوصًا في الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعززه التمويلات المتاحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وجددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تأكيد أهمية وتوقيت الزيارة السنوية لرئيسة البنك، مشيدة بالدور الكبير والبارز للبنك في إطلاق المنصة الرقمية لبرنامج "نوفي"، والتي تحشد تمويلات القطاع الخاص في مشروعات الغذاء والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بدأ التعاون مع البنك عام 2022، وخلال سنتين ونصف السنة تم توفير تمويلات من القطاع الخاص التي تجاوزت 4 مليارات دولار، في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة سعادتها بالتعاون والشراكة مع البنك، ومشيرة إلى أن البنك يعتبر منصة "نوفي" نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى.

ووجهت الوزيرة الشكر إلى أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، على تعاونها والأنشطة المختلفة للبنك في مصر والاستمرار في التعاون والتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.

وأعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال تصريحها التليفزيوني، عن سعادتها لزيارتها مصر مُجددًا اليوم ولقائها رئيس الوزراء ومسؤولي الحكومة المصرية والشركاء في مختلف قطاعات الأعمال.

وأكدت أوديل رينو باسو أهمية مصر كدولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن الاقتصاد المصري هو أحد أكبر الاقتصادات ديناميكية ونشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مضيفةً: الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الإمكانات الواعدة، وهو الأسرع نموًّا، ولهذه الأسباب نحن نستثمر في مصر.

وأضافت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك لديه الآن محفظة استثمارات في مصر تبلغ نحو 14 مليار يورو، في نحو 200 مشروع.

وقالت أوديل رينو باسو إنه في العام الماضي 2024، تم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر؛ منها نسبة 98% للقطاع الخاص، مؤكدة دعم البنك الكبير لأجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية التي تدعم قيادة النمو الاقتصادي بواسطة القطاع الخاص.

واستطردت باسو بأن مجالات الاستثمار الرئيسية للبنك تشمل قطاع الطاقة المتجددة، ضمن منصة "نوفي"، فالبنك يستثمر في مشروعات طاقة متجددة بقدرة 6 جيجا وات، ومستمرون في هذا المسار، في ضوء الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر.

وأشارت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى خطط البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية الشريكة، موضحةً أن هذا القطاع يُعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر.

وأضافت أوديل رينو باسو: أولوياتنا تتجه لقطاع التصنيع وكذا لقطاع البنية التحتية، كما أننا نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاص (PPP) ، مشيرة إلى أن هذا مسار مهم للغاية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية.

وأعربت أوديل رينو باسو عن حرص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة محفظة استثماراته في مصر، وعن سعادتها أيضًا لوجودها في مصر وسعادتها بدعم أجندة الإصلاح والسياسات الاقتصادية التي تدعم جذب المزيد من الاستثمارات في المدى القصير.