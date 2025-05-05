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وزير الأوقاف: نصطف خلف رمزنا الجليل فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر

04:16 م الإثنين 05 مايو 2025

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

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كتب- نشأت علي:

رد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البريمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بأن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ونقابة الأشراف ومجلس الطرق الصوفية يصطفون صفا واحدا خلف رمزنا الجليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

واستكمل وزير الأوقاف حديثه في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف: نحن جميعا نمتن ونقدر مؤسسة الأزهر التي تخرجنا منها ونرتدي عمامتها، ومن أجل هذا نصطف صفا واحدا جميعا في خدمة الوطن بإذن الله.

وكان النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانيه للحزب الوفد بمجلس الشيوخ، قد أشاد بالعلاقة الراقية والمتميزة بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدا بأن الناس قديما اختلط عليها الأمر خطاً وظنت لسنوات بأن هناك منافسة بين الأزهر والأوقاف، ولكن اليوم بوجود الإمام الأكبر وما شهدناه في مشهد لاينساه العالم وتقبيلكم ليد فضيلة الإمام وفي هذة الفترة يذوب فيها الأزهر مع الأوقاف وزيراً وإماماً مما يتناسب ويرسخ ويحتم العمل يداً بيد لتحقيق رغبه المصريين في تجديد المفاهيم وتجديد الخطاب الديني .

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