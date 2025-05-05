مجلس الشيوخ يحيل 3 طلبات مناقشة بشأن الخطاب الديني إلى اللجنة الدينية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، على إحالة ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الديني ودور الوقف الخيري، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس؛ لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

جاء ذلك بعدما ناقش المجلس الطلبات الثلاثة؛ وهي: طلب مقدم من النائب محمد شوقي العناني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".

وطالب النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، باستيضاح سياسة الحكومة بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم".