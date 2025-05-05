رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 18 مايو

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 18 مايو المقبل.

وجاء ذلك بعدما أحال المجلس اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، إحالة 3 طلبات مناقشة مقدمة من الأعضاء بشأن تجديد الخطاب الدينى ودور الوقف الخيري، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وجاء ذلك بعدما ناقش المجلس الطلبات الـ 3 وهى: طلب مقدم من النائب محمد شوقي العناني، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".

طلب النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم".

وكذلك طلب النائب علاء الدين محمد جاد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة".

وخلال الجلسة، قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الاوقاف: إن وزارة الأوقاف منذ توليه مسئوليتها، قامت بعدد من الأعمال التأسيسية لإعداد وتدقيق رؤية الدولة فى مجال تجديد الخطاب الدينى ومكافحة التطرف، مضيفا، حرصت على عقد عدد كبير من جلسات النقاش مع المتخصصين والخبراء فى مجالات علم النفس والقانون والإعلام والصحفيين، وذلك لجمع رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الدينى.

وتابع وزير الأوقاف:" خلصنا من تلك اللقاءات إلى صناعة استراتيجية مكونة من أربع محاور تكون رؤية وزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى ومواجهة التطرف الدينى".