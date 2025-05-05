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ننشر تفاصيل أولى جلسات لجنة "التصدي للشائعات" بـ "الأعلى للإعلام"

04:08 م الإثنين 05 مايو 2025

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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كتب-عمرو صالح:

عقدت اللجنة الفنية الدائمة لـ "التصدي للشائعات"، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أول جلساتها، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بعد إعادة تشكيلها وفقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 713 لسنة 2025، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الرأي العام.

وبحسب بيان، تم خلال الجلسة مناقشة وضع الرؤى والآليات التنفيذية للتصدي للشائعات على المستوى المحلي والدولي، ومراجعة وتنفيذ خطط رصد الشائعات، وكذلك أهمية وجود تشريعات تسهم في التصدي لهذه الظاهرة.

وبحسب بيان المجلس تم مناقشة أهمية إعداد لائحة صناعة المحتوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك أهمية التعاون مع صناع المحتوى المشهورين الجادين والمؤثرين، وتدريب المتحدثين الرسميين لكل الوزارات والجهات والهيئات، للقيام بدورهم على أكمل وجه.

واستهل الإعلامي عصام الأمير، الجلسة بالتأكيد على أهمية اللجنة في تعزيز دور الإعلام في التصدي للشائعات ومواجهتها، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز العمل الإعلامي المشترك وتبادل الآراء الإعلامية من مختلف التوجهات للتصدي لهذه الظاهرة.

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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التصدي للشائعات الحكومة
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