"الريلز هو الحل".. وزير الأوقاف يتحدث عن تجديد الخطاب الديني

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، إن مقاطع الريلز على شبكات التواصل الاجتماعي، هي الحل في صناعة الوعي الديني، حيث أصبحت تمثل لغة العصر لدى الشباب والنشء.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، للتعقيب على مناقشات المجلس بشأن ملف تجديد الخطاب الدينى.

وأضاف الأزهرى، أن عقل الشباب لم يعد يستوعب مدة أطول من 30 ثانية في الحصول على المعلومة، وهو الأمر الذي يمثل تحديا صعبا في أن تسوغ فكرة وتصنع وعي في 30 ثانية فقط.

وتابع وزير الأقاف، في رده على النواب، أن الوزارة بدأت بالفعل في تكليف فرقها الإعلامي في صناعة تلك المحتويات.