"قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ

كتب- محمد نصار:

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، دورتين تدريبيتين تحت عنوان "أساسيات حقوق الإنسان" بمحافظة كفر الشيخ، استهدفتا العاملين بوحدات حقوق الإنسان، ووحدات تكافؤ الفرص، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك بتنظيم من لجنة التدريب وبناء القدرات بالمجلس برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن.

تأتي هذه الفعاليات ضمن خطة المجلس الرامية إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خصوصًا ما يتعلق بالتثقيف وبناء القدرات، بما يُترجم مبادئ "رؤية مصر 2030" إلى ممارسات مؤسسية تُرسّخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة القائمة على احترام حقوق الإنسان.

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور أساسية، أبرزها: المفاهيم العامة لحقوق الإنسان، المبادئ والاتفاقيات الدولية (الشرعة الدولية)، وآليات عمل المجلس في تلقي الشكاوى والتعامل معها، فضلًا عن دعم التنسيق بين وحدات حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية، وربط تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قضايا حقوق الإنسان محليًا ودوليًا.

ويُعد هذا البرنامج التدريبي جزءًا من رؤية المجلس لبناء مجتمع مؤسسي يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة، من خلال تعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل بيئة العمل الإداري، بما يسهم في تعزيز احترام الحقوق والحريات، ودعم السياسات العامة المستندة إلى المبادئ الحقوقية.

ويواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان تنفيذ برامجه التدريبية في مختلف المحافظات، إيمانًا بدور التدريب والتوعية في بناء إدارات قادرة على تبني سياسات فعّالة تصون الحقوق وتحقق العدالة الاجتماعية، تجسيدًا لدوره الدستوري في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.

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