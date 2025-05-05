طارق عبد العزيز: الفتوى من الأزهر والأوقاف يجب أن تكون موحدة

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالعلاقة الراقية والمتميزة بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، مؤكدًا أن العلاقة بين الأزهر والأوقاف قد شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.

وأضاف عبد العزيز، أنه "في الماضي، كان يظن البعض أن هناك منافسة بين الأزهر والأوقاف، لكن اليوم بوجود الإمام الأكبر ووزير الأوقاف، أصبح هناك انسجام كبير بين الجانبين، كما تجسد ذلك في المشهد المؤثر الذي شهدته الأمة بتقبيل يد فضيلة الإمام، حيث أصبحت العلاقة بين الأزهر والأوقاف تعمل يداً بيد لتحقيق رغبة المصريين في تجديد المفاهيم وتجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع العصر".

وشدد طارق عبد العزيز، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، التي كانت مخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف، على أهمية وجود رؤية واضحة وثابتة فيما يخص تجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتوجيهات فوقية، بل يتطلب تبني فكر جديد معاصر يتناسب مع الواقع.

وأشار إلى أن هناك بعض الآراء المثيرة للجدل، مثل تلك التي طرحها الدكتور الهلالي في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، حول ميراث المرأة، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار يمكن أن تخلق مناخًا يهدد ثوابت الدين ويساهم في نشر التطرف.

كما نوه عبد العزيز إلى أهمية وجود ضابط للفتوى من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لضمان عدم انتشار أفكار متشددة.

وأكد على ضرورة الالتزام بالمبادئ التي حددتها محكمة القضاء الإداري بشأن تجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى الفرق بين تجديد الخطاب الديني وتحديثه.

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