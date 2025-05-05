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نواب يطالبون بإحصاء جديد بعدد الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم

03:30 م الإثنين 05 مايو 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة امدادهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.وأشار النواب إلى ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي.

وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، اليوم الاثنين، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة في المناطق الراقية والشعبية.

وتساءل النواب عن الإحصاءات بشأن تأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الأوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام.

وكشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الوحدات المغلقة لسفر لأسرة بالخارج 118835 وحدة.

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