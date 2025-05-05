منحة الساليزيان المجانية.. وزير العمل: 1424 خريجًا مستهدف تدريبهم في 2025

كتب- محمد أبو بكر:

عقد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من معهد الساليزيان الإيطالي "الدون بوسكو" بالقاهرة، برئاسة دون ليو، الوكيل الإقليمي للشرق الأوسط، وبحضور المهندس مينا نصر منسق الكورسات بالمعهد.

يأتي ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالات عيد العمال بشأن تعزيز برامج تنمية مهارات الشباب وتوفير منح تدريبية مجانية.

تناول اللقاء مناقشة تفعيل المنح المجانية المقدمة للطلاب والخريجين، تنفيذًا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل والمعهد الإيطالي، في مجال التدريب المهني، للعام الثاني على التوالي.

وأكد وزير العمل، أن التعاون مع معهد الساليزيان يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني من خلال الشراكة مع الجهات المحلية والدولية، بما يسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي، وذلك بشهادات معتمدة دوليًا.

وأشار جبران إلى أن المنحة التدريبية المجانية أسفرت خلال عام 2024 عن تخريج 1732 شابًا وفتاة في 23 مهنة حيوية، وذلك بعد اجتيازهم ثلاث دورات تدريبية متخصصة تشمل المهارات الفنية، واللغوية، والتوظيفية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال عام 2025 تدريب 1424 خريجًا جديدًا على 28 مهنة مطلوبة، أبرزها الكهرباء، والميكانيكا، والطاقة المتجددة، والتبريد والتكييف.

وأوضح الوزير أن الإقبال الكبير على التقديم للمنحة والذي بلغ حتى الآن نحو 18 ألف متقدم، يمثل مؤشرًا قويًا على نجاح التجربة وثقة الشباب في برامج الوزارة، مشيرًا إلى أن القبول في المنحة يتم وفقًا لاجتياز المتقدمين للاختبارات المؤهلة.

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